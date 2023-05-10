Матеріали:
Теми:

Ірландські військові розпочали навчання українських сил на Кіпрі

10 травня 2023, 20:47
Ірландські військові розпочали навчання українських сил на Кіпрі
морська міна Одещина
Насамперед навчають розмінуванню й утилізації боєприпасів.

Ірландські військовослужбовці розпочали навчання українських збройних сил з утилізації вибухонебезпечних предметів та розмінування на Кіпрі.

Про це заявив начальник штабу сил оборони Ірландії генерал-лейтенанта Шон Кленсі, повідомляє Irish Times.

За його словами, ірландські війська уже перебувають на Кіпрі, де проводять базову підготовку українських сил зі знешкодження боєприпасів і розмінування.

Ірландія взяла на себе зобов’язання направити до 30 своїх військовослужбовців для участі у навчаннях зі знешкодження боєприпасів та військовій медицині.

 

розмінуваннявійна в Українінавчання військовихросія окупанти

Останні матеріали

9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Cуспільство
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Переклад iPress – 10 травня 2023, 17:29
путін веде і програє свою останню війну. Найбільший ядерний ризик – підрив росіянами Запорізької АЕС – Тімоті Снайдер
Політика
путін веде і програє свою останню війну. Найбільший ядерний ризик – підрив росіянами Запорізької АЕС – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 10 травня 2023, 13:12
Повезло, що росіяни такі тупі. Але… – Том Купер
Cуспільство
Повезло, що росіяни такі тупі. Але… – Том Купер
Переклад iPress – 10 травня 2023, 09:07
Ситуація в росії не така погана, як у радянські часи. Вона значно гірша – New York Times
Політика
Ситуація в росії не така погана, як у радянські часи. Вона значно гірша – New York Times
Переклад iPress – 09 травня 2023, 17:04
Захід має стати єдиним фронтом проти путіна. Зосередьтеся на війні, а не лише на битвах – генерал США Джеймс Дубік
Політика
Захід має стати єдиним фронтом проти путіна. Зосередьтеся на війні, а не лише на битвах – генерал США Джеймс Дубік
Переклад iPress – 09 травня 2023, 13:04
Стримування росії провалилося. Тож вона має повірити, що Захід хоче і може завдати їй болю – Едвард Лукас
Політика
Стримування росії провалилося. Тож вона має повірити, що Захід хоче і може завдати їй болю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 травня 2023, 09:47
Політика
"Патріоти" проти "Кінжалів" чи демократія проти диктатур. Диктатури, як правило, неефективні у війні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 травня 2023, 17:03
Концепція нової росії.
Політика
Концепція нової росії. "Євразійська" зацикленість путіна свідчить про його амбіції за межами України – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 08 травня 2023, 12:53
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється