Ірландські військові розпочали навчання українських сил на Кіпрі

Насамперед навчають розмінуванню й утилізації боєприпасів.

Ірландські військовослужбовці розпочали навчання українських збройних сил з утилізації вибухонебезпечних предметів та розмінування на Кіпрі.



Про це заявив начальник штабу сил оборони Ірландії генерал-лейтенанта Шон Кленсі, повідомляє Irish Times.

За його словами, ірландські війська уже перебувають на Кіпрі, де проводять базову підготовку українських сил зі знешкодження боєприпасів і розмінування.

Ірландія взяла на себе зобов’язання направити до 30 своїх військовослужбовців для участі у навчаннях зі знешкодження боєприпасів та військовій медицині.