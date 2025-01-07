Ісландія обдумає закупівлю зерна для Сирії в України
07 січня 2025, 14:55
Фото: VilingStore
Це підтримає українську ініціативу Frain from Ukraine
Ісландія може розпочати закупівлю українського зерна для того, аби передавати його Сирії.
Про це на пресконференції в Україні розповіла міністерки закордонних справ Ісландії Торгердур Катріна Гуннарсдоттір.
Також країна продовжить допомогу в розмінуванні та в оборонній сфері – за "данською моделлю".
Нині нова міністерка закордонних справ Ісландії здійснила свій перший закордонний візит на цій посаді. Міністерка зазначила, що поїздка в Україну підкреслює важливість підтримки українців.
"Хочемо підкреслити постійну солідарність Ісландії з народом України і нашу відданість у наданні політичної і практичної підтримки Україні в гуманітарній, економінчій і оборонній сфері. Стільки, скільки вам потрібно", – сказала вона.