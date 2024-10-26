Ісландія переходить на чотириденний робочий тиждень – CNN

В 2021-2022 роках в країні проходив експеримент, в ході якого 51% населення перейшли на чотириденку і отримували ту ж зарплату.

Ісландія показала вражаючі темпи економічного зростання після того, як в країні було запроваджено чотириденний робочий тиждень.

Про це повідомляє телеканал CNN.

На сьогодні 59% працівників Ісландії мають скорочений робочий день, або чотириденний тиждень.

І за останні роки економіка у країні зросла, а рівень безробіття різко знизився.

За підсумками 2023 року ВВП Ісландії зріс на 5% і це дуже високий показник для розвиненої економіки.

Серед багатих країн Європи вищі темпи мала тільки Мальта, яка протягом 2006–2015 років мала середні темпи зростання економіки в Ісландії складали лише близько 2% на рік.

Вважається, що успіхи країни саме зі скороченням робочого тижня.

Адже протягом 2015-2019 років в країні провели кілька великих експериментів, в межах яких працівникам державного сектору скоротили робочий тиждень до 35-36 годин, замість 40, без зниження зарплати.

В експерименті брало участь 2500 людей, що складає більше 1% працездатного населення Ісландії на той час.

Виявилось, що продуктивність праці залишилася такою або й покращилася на більшості робочих місць, тоді як самопочуття працівників "значно" зросло за низкою показників.

Пізніше ісландські профспілки домовилися про скорочення робочого дня для десятків тисяч своїх членів по всій країні.

До 2022 року 51% працівників у країні перейшли на скорочений робочий день, або на чотириденний робочий тиждень, а на сьогодні так працюють 59% ісландців.