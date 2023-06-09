Ісландія призупиняє роботу посольства у москві

Призупинити діяльність посольства країни у москві вирішили з 1 серпня.

Міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір ухвалила рішення призупинити діяльність посольства країни у москві з 1 серпня з огляду на "нинішню ситуацію".



Про це йдеться у заяві МЗС Ісландії.

Відомство у п’ятницю, 9 червня, повідомило посла росії про рішення призупинити роботу посольства, а також звернулося до москви з проханням обмежити діяльність свого посольства в Рейк’явіку та знизити рівень дипломатичного представництва.



"Це нелегке рішення, оскільки Ісландія має багаті відносини з народом росії з моменту здобуття незалежності в 1944 році. Однак нинішня ситуація просто не дозволяє невеликому зовнішньополітичному відомству Ісландії мати посольство в росії", – пояснила Гильфадоттір.

"Я сподіваюся, що колись умови дозволять нам мати нормальні і плідні відносини з росією, але це залежить від рішень, ухвалених кремлем", – додала вона.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував ісландській колезі за ухвалене рішення.



"росія має бачити, що варварство веде до повної ізоляції. Я закликаю інші держави наслідувати приклад Ісландії", – написав він у Twitter.

Ісландія має лише вісімнадцять закордонних посольств, розташування яких обирає «відповідно до рівня економічних, політичних і культурних зв’язків або співпраці у сфері розвитку», пояснює МЗС країни.



"Наразі комерційні, культурні чи політичні відносини з росією перебувають на найнижчому рівні. Таким чином, продовження діяльності посольства Ісландії в москві більше не є виправданим", – йдеться у повідомленні.