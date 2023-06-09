Матеріали:
Теми:

Ісландія призупиняє роботу посольства у москві

09 червня 2023, 18:47
Ісландія призупиняє роботу посольства у москві
Фото: VilingStore
Призупинити діяльність посольства країни у москві вирішили з 1 серпня.

Міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір ухвалила рішення призупинити діяльність посольства країни у москві з 1 серпня з огляду на "нинішню ситуацію".

Про це йдеться у заяві МЗС Ісландії.

Відомство у п’ятницю, 9 червня, повідомило посла росії про рішення призупинити роботу посольства, а також звернулося до москви з проханням обмежити діяльність свого посольства в Рейк’явіку та знизити рівень дипломатичного представництва.

"Це нелегке рішення, оскільки Ісландія має багаті відносини з народом росії з моменту здобуття незалежності в 1944 році. Однак нинішня ситуація просто не дозволяє невеликому зовнішньополітичному відомству Ісландії мати посольство в росії", – пояснила Гильфадоттір.

"Я сподіваюся, що колись умови дозволять нам мати нормальні і плідні відносини з росією, але це залежить від рішень, ухвалених кремлем", – додала вона.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував ісландській колезі за ухвалене рішення.

"росія має бачити, що варварство веде до повної ізоляції. Я закликаю інші держави наслідувати приклад Ісландії", – написав він у Twitter.

Ісландія має лише вісімнадцять закордонних посольств, розташування яких обирає «відповідно до рівня економічних, політичних і культурних зв’язків або співпраці у сфері розвитку», пояснює МЗС країни.

"Наразі комерційні, культурні чи політичні відносини з росією перебувають на найнижчому рівні. Таким чином, продовження діяльності посольства Ісландії в москві більше не є виправданим", – йдеться у повідомленні.

ісландіяМЗС Українивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Українська
Політика
Українська "Кобра". Мета українського наступу – не шоу з попкорном – Мік Райан та Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 червня 2023, 16:17
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Переклад iPress – 09 червня 2023, 12:03
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Cуспільство
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Переклад iPress – 09 червня 2023, 06:47
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Політика
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 12:17
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Політика
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 11:15
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день
Політика
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день "Д" – Давід Ігнатіус
Переклад iPress – 08 червня 2023, 08:53
Все, що має значення в путінському бардаку – це
Політика
Все, що має значення в путінському бардаку – це "хороші новини". І це логічний результат його правління – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2023, 16:53
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Політика
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Переклад iPress – 07 червня 2023, 13:55
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється