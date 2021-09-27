Ісландія все ж не отримала парламент з більшістю жінок

В Ісландії перерахували голоси на парламентських виборах, після чого виявилося, що більшість місць отримали все ж чоловіки-депутати. Раніше ж повідомлялося, що 52% парламенту складають жінки.

Про це пише Reuters, зазначає "Громадське".

Після перерахунку виявилося, що до парламенту з 63 місць обрали 30 жінок, що становить 47,6%. Попередні результати виборів показували, що до парламенту пройшли 33 жінки.

Тоді президент Ісландії Гвюдні Йоуганнессон заявив, що "в історичному та міжнародному світлі найважливішою новиною є те, що жінки вперше стали більшістю в парламенті Ісландії", та додав, що таке сталося вперше в Європі.

Втім, Національна виборча комісія Ісландії пізніше опублікувала інші результати. Річ у тім, що система голосування Ісландії поділена на шість регіонів. Голова виборчої комісії Інгі Тріггвасон зазначив, що в західній частині Ісландії провели перерахунок голосів після жорсткої конкуренції на північно-західному окрузі. Результат кандидатів був дуже близьким, тому голоси вирішили переобчислити ще раз. Тріггвасон додав, що перерахунку голосів від них ніхто не вимагав.

Та навіть без більшості жінок у парламенті Всесвітній економічний форум (WEF) 12 років поспіль називає Ісландію найбільш рівноправною країною світу.

Згідно з даними Міжпарламентського союзу, наразі жодна європейська країна не має понад 50% жінок-законодавців. Тільки у трьох країнах: Руанді, Кубі та Нікарагуа - у парламенті більше жінок, ніж чоловіків. А в Мексиці та Об’єднаних Арабських Еміратах - 50/50.

Раніше повідомлялось, що в Ісландії завершили підрахунок голосів на парламентських виборах, що підтвердило збереження правлячими партіями більшості.