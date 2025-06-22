Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Іспанія досягла компромісу з НАТО перед самітом у Гаазі

22 червня 2025, 21:17
Іспанія досягла компромісу з НАТО перед самітом у Гаазі
Фото: з вільного доступу
Сам же Санчес заявив, що угода дозволяє Іспанії виконувати свої зобов'язання перед НАТО без необхідності збільшувати інвестиції.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес домовився з генсеком НАТО Марком Рютте про поступку напередодні саміту в Гаазі. Іспанія не буде зобов'язана підвищувати оборонні витрати до 5% від ВВП, як цього хотів президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє агентство EFEта агентство Reuters.

Незвані чиновники з іспанського уряду розповіли EFE, що протягом вихідних Санчес та Рютте обмінялися листами. В результаті цього обміну вдалося домовитися, щоб Іспанія могла не підвищувати свої витрати на оборону вище 2% від ВВП - нинішнього цільового показника НАТО.

Сам же Санчес заявив, що угода дозволяє Іспанії виконувати свої зобов'язання перед НАТО без необхідності збільшувати інвестиції.

Ця поступка вже була схвалена всіма країнами НАТО та увійшла до спільного комюніке майбутнього саміту у Гаазі, повідомляє Reuters. Крім того, країни-союзниці домовилися, що 5-відсотковий показник оборонних витрат має бути досягнутий до 2035 року. Однак офіційно комюніке мають схвалити лідери 32 країн на саміті.

Вже у вівторок, 24 червня, у нідерландському місті Гаага розпочнеться саміт НАТО. Головною темою зустрічі лідерів 32 країн-союзниць стане підвищення оборонних видатків з 2% до 5% від ВВП. Це умова американського президента Трампа, яку він вже неодноразово висував країнам-членам Альянсу.

ІспаніяНАТОСектор Гази

Останні матеріали

Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Політика
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Переклад iPress – 20 червня 2025, 07:32
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Політика
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Переклад iPress – 19 червня 2025, 12:20
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Політика
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 19 червня 2025, 11:29
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Політика
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 19 червня 2025, 07:57
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 червня 2025, 16:48
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Політика
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Переклад iPress – 18 червня 2025, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється