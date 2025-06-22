Іспанія досягла компромісу з НАТО перед самітом у Гаазі

Сам же Санчес заявив, що угода дозволяє Іспанії виконувати свої зобов'язання перед НАТО без необхідності збільшувати інвестиції.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес домовився з генсеком НАТО Марком Рютте про поступку напередодні саміту в Гаазі. Іспанія не буде зобов'язана підвищувати оборонні витрати до 5% від ВВП, як цього хотів президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє агентство EFEта агентство Reuters.

Незвані чиновники з іспанського уряду розповіли EFE, що протягом вихідних Санчес та Рютте обмінялися листами. В результаті цього обміну вдалося домовитися, щоб Іспанія могла не підвищувати свої витрати на оборону вище 2% від ВВП - нинішнього цільового показника НАТО.

Сам же Санчес заявив, що угода дозволяє Іспанії виконувати свої зобов'язання перед НАТО без необхідності збільшувати інвестиції.

Ця поступка вже була схвалена всіма країнами НАТО та увійшла до спільного комюніке майбутнього саміту у Гаазі, повідомляє Reuters. Крім того, країни-союзниці домовилися, що 5-відсотковий показник оборонних витрат має бути досягнутий до 2035 року. Однак офіційно комюніке мають схвалити лідери 32 країн на саміті.

Вже у вівторок, 24 червня, у нідерландському місті Гаага розпочнеться саміт НАТО. Головною темою зустрічі лідерів 32 країн-союзниць стане підвищення оборонних видатків з 2% до 5% від ВВП. Це умова американського президента Трампа, яку він вже неодноразово висував країнам-членам Альянсу.