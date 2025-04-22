Іспанія готується збільшити витрати на оборону вже цього року

Країна значно відстає від інших західних країн, виділяючи близько 1,3% свого ВВП на оборону.

Іспанія оголосила інвестиційний план розміром 10,5 мільярдів євро, щоб гарантувати, що вона виконає своє зобов’язання перед НАТО витратити 2% свого ВВП на оборону цього року.

Про це пише The Guardian.

Країна значно відстає від інших західних країн, виділяючи близько 1,3% свого ВВП на оборону. Іспанія є одним із членів НАТО, на якого тиснула адміністрація Трампа, щоб та збільшувала свої витрати. Держава раніше зобов’язалася досягти порогу в 2% до 2029 року.

Але прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оприлюднив "промисловий і технологічний план безпеки та оборони" вартістю 10,5 млрд євро, який дозволить Іспанії виконати зобов’язання щодо 2% у 2025 році.