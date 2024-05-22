Іспанія, Ірландія і Норвегія визнали Палестину державою

Уряди цих трьох держав визнали Палестину державою.

Про це повідомляє Reuters.

В норвежському уряді зазначили, що Осло визнає незалежну палестинську державу з 28 травня.

"Мир на Близькому Сході неможливий, якщо не буде визнання. Визнаючи палестинську державу, Норвегія підтримує арабський мирний план", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стоєр.

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес, виступаючи перед законодавцями в парламенті, оголосив, що Мадрид визнає незалежну палестинську державу 28 травня.

Разом з тим і прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що Дублін визнає палестинську державу, сподіваючись, що інші країни підуть за ним найближчими тижнями після розмови зі світовими лідерами.

"Сьогодні Ірландія, Норвегія та Іспанія оголошують про визнання держави Палестина. Напередодні сьогоднішнього оголошення я поговорив із низкою інших лідерів і колег і впевнений, що найближчими тижнями до нас приєднаються інші країни, які зроблять цей важливий крок", - сказав він.

Прем’єр додав, що рішення про дві держави це єдиний надійний шлях до миру і безпеки для Ізраїлю, Палестини та їхніх народів.

Прем'єр Ірландії додав, що Дублін беззастережно визнає Ізраїль і його право на існування "в безпеці та мирі зі своїми сусідами", і закликав негайно повернути всіх заручників у Газі.

Ірландія офіційно визнає Палестину 28 травня, заявив міністр закордонних справ Мішель Мартін.

У відповідь Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії у відповідь на їхнє рішення визнати палестинську державу, а міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац засудив цей крок, заявивши, що він "винагородить джихадистів з Хамаста Ірану".