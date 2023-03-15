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Іспанія найближчим часом відправить Україні 6 танків Leopard

15 березня 2023, 18:30
Іспанія найближчим часом відправить Україні 6 танків Leopard
Фото: dw.com
У Міністерстві оборони заявили і про нові поставки бронетранспортерів М-113.

Іспанія оголосила про поставки найближчим часом шести танків Leopard 2A 4, до яких пізніше додасться друга партія з чотирьох інших одиниць.

Про це повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

"Буквально вчора завершилася підготовка 55 українських військовослужбовців, які увійдуть до складу екіпажу та ремонтної бригади цих танків", - розповіла Роблес.

За її словами, вже найближчим часом Іспанія відправить до України шість танків Leopard 2A4.

Роблес заявила і про нові поставки бронетранспортерів М-113. Також в Іспанії проходять навчання українських військових під керівництвом Толедського навчального координаційного центру у рамках місії Європейського Союзу щодо сприяння Україні.

"На сьогодні в Іспанії навчено понад 850 солдатів за різними спеціальностями. Іспанія продовжуватиме підтримувати самооборону України та її зусилля та мужність щодо відновлення своєї свободи та гідності за допомогою військової техніки, навчання та гуманітарної допомоги",- зазначила Маргарита Роблес.

 

 

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