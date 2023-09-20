Іспанія оголосила про нову військову допомогу Україні

Іспанія передасть для потреб Збройних сил України бронетранспортери, пускові установки для зенітної техніки, зенітні ракети та військові вантажівки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Іспанії.

Виконуюча обов'язки міністра оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання "Рамштайну" поінформувала про стан матеріальних поставок, якими країна продовжує підтримувати Україну.

Зокрема, вона наголосила на оголошеному відвантаженні нових бронетранспортерів, надувних командні човни, а також різних інших матеріалів, пускових установок і ракет для протиповітряної та протикорабельної оборони, спеціальних вантажівок для роботи з цими системами, а також машин швидкої медичної допомоги.

Крім того, для того, щоб мобільний госпіталь "Role 2+", який Іспанія передала Україні у серпні, продовжував функціонувати, міністр оголосила про відправку значної кількості палет з хірургічним і медичним обладнанням.

Роблес також підкреслила хороший прогрес у підготовці українського персоналу на іспанській території в рамках місії EUMAM в Україні за координації Тренувального координаційного центру в Толедо.

Попередньо, підготовку пройдуть близько 4 тисячі військових, що вдвічі перевищує кількість, яка оголошувалося спочатку.

Крім того, у відповідь на нові потреби України, буде запропоновано курс військового парашутного спорту в аеродинамічній трубі, а також різні спеціальні курси для українських військових сил безпеки.