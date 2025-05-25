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Іспанія остання країна НАТО, що не підтримує 5% ВВП на оборону

25 травня 2025, 15:37
Іспанія остання країна НАТО, що не підтримує 5% ВВП на оборону
Фото: з вільного доступу
Міністри оборони мають зустрітися Брюсселі вже 5 червня.

Мадрид лишається останньою великою країною НАТО, яка досі не приєдналася до плану Альянсущодо 5% ВВП на оборону до 2032 року. 

Таку вимогу висунув президент США Дональд Трамп, інформує Financial Times

Іспанія під тиском щодо дозволу країнам НАТО на зустрічі міністрів оборони в Брюсселі 5 червня оголосити про плани виконати нове зобов’язання про оборонні витрати. 

Видання зазначає, що саме Трамп вимагає від країн НАТО досягти оборонних витрат у 5% від ВВП, інакше обіцяє, що забере захист з боку США.

Дипломати пробують забезпечити одностайну підтримку цієї ідеї серед держав НАТО напередодні саміту лідерів Альянсу в Гаазі 24 червня. Багато хто сподівається, що там Трамп оцінить обіцянки про збільшення витрат і підтвердить гарантії безпеки США для Європи.

Проте Іспанія ще не підтвердила, що підтримає зобов'язання про 5%, заявили посадовці, що може заблокувати одностайну заяву та підірвати єдність Альянсу і ускладнити підготовку до саміту в Гаазі.

 
ІспаніяввпНАТО

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