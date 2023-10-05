Іспанський уряд прийняв рішення передати Україні шість пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk.

Про це інформує Lamoncloa.

"За підсумками сьогоднішніх переговорів із президентом Зеленським іспанський уряд надасть Україні шість пускових установок Hawk для боротьби з можливими російськими бомбардуваннями цивільних об'єктів та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору", - заявив голова уряду Іспанії Педро Санчес.

Під час переговорів голови урядів обговорили ситуацію на фронті. Тому Санчес запропонував Зеленському нові системи протиповітряної оборони і боротьби з безпілотниками, а також відповідне навчання для українських солдатів та обладнання для розмінування.

Нагадаємо, що перші системи ППО Hawk Україна отримала від Іспанії в грудні минулого року.