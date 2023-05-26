Іспанія передає Україні ще 4 танки Leopard 2

Уряд Іспанії передає Україні ще чотири танки Leopard 2 і партію піхотних машин.

Таку заяву зробила іспанський міністр оборони Маргарита Роблес.

Пише про це МО Іспанії.

"Роблес повідомила про поточний стан іспанських поставок, зазначивши, серед іншого, майбутнє постачання ще чотирьох бойових танків Leopard 2A4 і нової партії піхотних машин M-113 TOA", - написано на сайті.

Роблес додала, що є гарний прогрес в навчанні українських військових в Іспанії, де на сьогоднішній день пройшли навчання 1500 військовослужбовців, і очікується і річний показник буде досягнутий достроково.