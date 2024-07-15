Іспанія передала Україні 10 відремонтованих танків Leopard, екскаватори та протитанкові ракети
15 липня 2024, 17:09
Фото: з вільного доступу
У пакеті допомоги також - кілька екскаваторів та велика кількість протитанкових ракет.
Іспанія відправила Україні 10 відремонтованих танків Leopard 2А4.
Про це повідомило Міноборони Іспанії.
Крім танків, у пакеті допомоги також - кілька екскаваторів та велика кількість протитанкових ракет. Вантаж прибуде до Польщі вже цими вихідними, після чого буде поставлений Збройним силам України.
Зазначається, що танки пройшли поглиблений ремонт і технічне обслуговування на заводі Santa Bаrbara Sistemas у Севільї, а також пройшли випробування на технічну справність.
Враховуючи цю партію, Іспанія передала Україні вже 20 танків. Наступну партію планують передати у другій половині 2024 року.
Згідно з угодою, Іспанія до 2027-го зобов'язалася допомогти на 5 млрд євро через Європейський фонд миру. Цього року Україна має отримати допомоги на 1 млрд євро.