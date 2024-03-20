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ПОЛІТИКА

Іспанія передасть Україні 20 танків Leopard 2A4

20 березня 2024, 20:43
Іспанія передасть Україні 20 танків Leopard 2A4
Фото: з вільного доступу
Видання уточнює, що танки, як і інші матеріали, перед відправленням будуть підготовлені на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаїра в Севільї.

Іспанія схвалила постачання Україні нової партії танків. Йдеться про 20 Leopard 2A4.

Про це повідомляє  Infodefensa.

Міжміністерська рада з торгівлі та контролю оборонних матеріалів і технологій подвійного призначення Іспанії схвалила передачу Україні ще 20 бойових танків Leopard 2A4

Видання уточнює, що танки, як і інші матеріали, перед відправленням будуть підготовлені на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаїра в Севільї.

"Ця нова партія матеріалів може бути безпосередньо пов'язана з візитом делегації Державної прикордонної служби України минулого тижня до Іспанії для переговорів із представниками промисловості та Міністерства оборони", - пише видання.

Міністр торгівлі Іспанії Ксіану Мендес заявив, що матеріали, які передаються Україні, є необхідною, пріоритетною і важливою зброєю для боротьби з росією

"Немає сумнівів у тому, що Україна найкращим чином використовує їх для захисту своєї національної безпеки", - пояснив Мендес.

Минулого літа Іспанія вже відправляла Україні партію танків Leopard 2A4.

Також Німецький оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв, що в найближчому майбутньому буде поставляти Україні боєприпаси для танків Leopard.

Іспаніядопомога УкраїніLeopard 2A4

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