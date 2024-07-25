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Іспанія передасть Україні нову батарею ЗРК Hawk

25 липня 2024, 10:57
Іспанія передасть Україні нову батарею ЗРК Hawk
defence-blog.com
В Іспанії прогнозують, що восени батарея вже має бути в Україні.
Іспанія передасть Україні ще одну батарею зенітно-ракетного комплексу Hawk.
 
Про це міністерка оборони країни Маргарита Роблес повідомила своєму українському колезі Рустему Умєрову під час розмови, яка відбулася 24 липня, повідомили у пресслужбі Міноборони Іспанії.
 
Під час онлайн-зустрічі Умєров розповів Роблес про ситуацію на місцях та нагальні проблеми українських військових. Своєю чергою іспанська міністерка розповіла про майбутні поставки Україні військового обладнання.
 
"Міністр також повідомила міністру Умерову про майбутню поставку матеріалів, необхідних для того, аби у вересні Україна мала повністю готову до експлуатації зенітну батарею Hawk. Вона посилить потенціал протиповітряної оборони Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні іспанського відомства.
 
Роблес також розповіла про значний прогрес підготовки українських військових. Зокрема, за її словами, число підготованих солдатів досягло 5 тисяч.

 

Іспанська міністерка наголосила на гуманітарній підтримці з боку її країни. Мова йде про транспортування з Польщі дітей-сиріт та родичів українських військових, аби ті змогли провести кілька днів у Іспанії.

"Насамкінець, Умеров висловив щиру вдячність за важливу та безумовну підтримку Іспанії, яка завжди надавала повністю справні матеріали, активно сприяючи захисту України від російської агресії", – додали  Міноборони.
 
Раніше у ЗСУ показали, як працює ЗРК HAWK. Комплекс призначений для ліквідації ракет, хоча військовим вдавалося з його допомогою уражати й дони-камікадзе. Повітряні сили опублікували відео, під час якого оператор-навідник Олександр поділився особливостями роботи з "Яструбом". 
ІспаніяHAWKвійна в Україніпідтримка Україниросія окупанти

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