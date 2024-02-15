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​Іспанія передасть Україні партію бронетраспортерів М-113

15 лютого 2024, 15:53
​Іспанія передасть Україні партію бронетраспортерів М-113
Фото: з вільного доступу
Також до України поїде декілька видів зброї для ППО, операцій "повітря-повітря" та військово-морських операцій.

Міністерство оборони Іспанії повідомило про швидку передачу Україні партії броньованих гусеничних транспортних засобів М-113 та іншої техніки.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Іспанії.

"Міністр оборони оголосила про швидке відправлення нової партії броньованих гусеничних транспортних засобів М-113. Дві з них переробили на машини швидкої допомоги. Після них відправлять кілька пожежних, снігоприбиральних машин та транспортних засобів для перевезення особового складу, а також різних матеріалів, включаючи два легкі човни, електрогенератор та установку для очищення води", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Україну поїдуть декілька видів зброї для протиповітряної оборони, операцій "повітря-повітря" та військово-морських операцій.

Також Іспанія анонсувала участь у шести коаліціях сил і засобів зазначивши, що це відіграє важливу роль у сприянні просуванню українських сил до повної оперативної сумісності з союзниками та партнерами.

Іспаніядопомога Українібронетранспортеривійна в Україніросія окупанти

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