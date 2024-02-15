​Іспанія передасть Україні партію бронетраспортерів М-113

Також до України поїде декілька видів зброї для ППО, операцій "повітря-повітря" та військово-морських операцій.

Міністерство оборони Іспанії повідомило про швидку передачу Україні партії броньованих гусеничних транспортних засобів М-113 та іншої техніки.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Іспанії.

"Міністр оборони оголосила про швидке відправлення нової партії броньованих гусеничних транспортних засобів М-113. Дві з них переробили на машини швидкої допомоги. Після них відправлять кілька пожежних, снігоприбиральних машин та транспортних засобів для перевезення особового складу, а також різних матеріалів, включаючи два легкі човни, електрогенератор та установку для очищення води", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Україну поїдуть декілька видів зброї для протиповітряної оборони, операцій "повітря-повітря" та військово-морських операцій.

Також Іспанія анонсувала участь у шести коаліціях сил і засобів зазначивши, що це відіграє важливу роль у сприянні просуванню українських сил до повної оперативної сумісності з союзниками та партнерами.