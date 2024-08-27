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ПОЛІТИКА

Іспанія підготувала понад 5 тисяч українських військовослужбовців у рамках місії ЄС

27 серпня 2024, 20:43
Іспанія підготувала понад 5 тисяч українських військовослужбовців у рамках місії ЄС
Фото: з вільного доступу
Міністр оборони Іспанії наголосила, що "солідарність, підтримка і відданість Іспанії Україні залишаються непохитними, як і з самого початку вторгнення росії".

З осені 2022 року Іспанія підготувала понад 5 тисяч українських військових в межах місії ЄС.

Про це на заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час зустрічі з українськими військовими, які проходять навчання у місті Толедо.

Роблес наголосила, що "солідарність, підтримка і відданість Іспанії Україні залишаються непохитними, як і з самого початку вторгнення росії".

Вона також нагадала про жорстокість цієї війни, "особливо в ці дні, коли українське цивільне населення стає жертвами атак, які є неприйнятними з будь-якого погляду, оскільки вони порушують всі норми права війни та гуманітарного права".

"Іспанія надсилає в Україну все, що ми можемо в межах можливостей Іспанії, і з погляду підготовки іспанські військові є надзвичайно важливими. Я дуже пишаюся тією роботою, яку вони виконують, і вдячна за неї", - зазначила глава Міноборони країни.

За її словами, з осені 2022 року Іспанія підготувала понад 5 тисяч українських військових. У навчанні взяли участь близько 2500 іспанських інструкторів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія надала Україні 600 мільйонів євро військової допомоги, включаючи зброю, боєприпаси, засоби зв'язку та розвідки, а також медичне обладнання.

Іспаніявійна в Українінавчання військових

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