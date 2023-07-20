Іспанія підтримує збільшення ЄС військової допомоги Україні

Уряд Іспанії підтримує і підтримуватиме будь-які зусилля в підтримці України проти російської агресії.

Проте міжнародна допомога має бути більш структурованою і потребує тіснішої координації між ЄС, партнерами і Україною.

Про це у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо структурувати наше співробітництво з Україною, і це має включати гарантії, які маємо надати Україні. Маємо посилити координацію не лише серед європейців, але також з іншими союзниками та з Україною. Ми робимо багато на всіх фронтах – у військовій та гуманітарній допомозі, у політичній та дипломатичній підтримці. Важливим є послання: ми продовжуватимемо робити це так довго, як буде необхідно", – запевнив глава іспанського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, Іспанія готова підтримати будь-які дії ЄС, що можуть допомогти Україні, включаючи збільшення фінансування в рамках "військового пакету", але зауважив, що говорити більш конкретно про ці пропозиції буде можливим після їх обговорення з колегами.

Іспанський міністр на питання про блокування рф Чорноморської зернової ініціативи сказав, що такі дії не повинні залишатися без наслідків.

"Три речі, що з цим пов'язані. Перше – ми маємо чітко сказати, хто несе за це відповідальність: і це – росія. По-друге, маємо застосувати всю нашу дипломатичну вагу та всі наші дипломатичні зусилля, щоб знову запустити у дію цю угоду. Ми також маємо допомогти всім країнам, які страждатимуть від продовольчої небезпеки внаслідок переривання цих операцій з доставки продовольства", – зазначив Буено.