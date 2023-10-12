Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Іспанія підтвердила надання Україні шістьох установок Hawk та анонсувала поставку боєприпасів

12 жовтня 2023, 10:47
Іспанія підтвердила надання Україні шістьох установок Hawk та анонсувала поставку боєприпасів
Фото: з вільного доступу
В листопаді в Іспанії проведуть навчання для українських операторів та технічного персоналу ЗРК Hawk.

Іспанія підтвердила, що передасть Україні ще шість пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk. Також Мадрид готує нові постачання артилерійських снарядів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Іспанії.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес пояснила, що шість зенітних установок будуть інтегровані в американську батарею. В листопаді в Іспанії проведуть навчання для українських операторів та технічного персоналу ЗРК Hawk.

Також Роблес анонсувала нові постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм. Також Україна отримає від Іспанії важкі кулемети для протидії безпілотникам.

За словами міністра, вже на шляху до України польові пайки. Іспанія готується відправити електрогенератори та водолазні компресори, а також зимове спорядження для військових.

Крім того, в іспанському місті Толедо та інших містах продовжать тренування українських захисників. Раніше Іспанія провела навчання для 2 тисяч бійців ЗСУ, цю кількість планують збільшити до 4 тисяч.

Нагадаємо, після візиту президента України Володимира Зеленського до іспанської Гранади та переговорів з прем'єром Педро Санчесом стало відомо, що Іспанія готується передати Україні пускові установки ЗРК Hawk.

Нагадаємо, 11 жовтня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі пройшло 16-е засідання союзників України у форматі "Рамштайн". На ньому вперше був присутній президент Володимир Зеленський.

Низка країн оголосили, що нададуть Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, США, Британія, Данія, Канада, Фінляндія, Швеція, Болгарія та інші.

ІспаніявійнадопомогабоєприпасиHAWK

Останні матеріали

Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Політика
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 10:55
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Політика
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 23:16
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Політика
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 15:18
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Політика
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 12:50
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Політика
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 23:10
Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Політика
Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 15:41
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Cуспільство
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 11:13
За нападом Хамасу на Ізраїль стоять росія та Іран. Докази є – Інститут Роберта Ленсінга
Політика
За нападом Хамасу на Ізраїль стоять росія та Іран. Докази є – Інститут Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 08:43
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється