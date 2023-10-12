Іспанія підтвердила надання Україні шістьох установок Hawk та анонсувала поставку боєприпасів

В листопаді в Іспанії проведуть навчання для українських операторів та технічного персоналу ЗРК Hawk.

Іспанія підтвердила, що передасть Україні ще шість пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk. Також Мадрид готує нові постачання артилерійських снарядів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Іспанії.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес пояснила, що шість зенітних установок будуть інтегровані в американську батарею. В листопаді в Іспанії проведуть навчання для українських операторів та технічного персоналу ЗРК Hawk.

Також Роблес анонсувала нові постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм. Також Україна отримає від Іспанії важкі кулемети для протидії безпілотникам.

За словами міністра, вже на шляху до України польові пайки. Іспанія готується відправити електрогенератори та водолазні компресори, а також зимове спорядження для військових.

Крім того, в іспанському місті Толедо та інших містах продовжать тренування українських захисників. Раніше Іспанія провела навчання для 2 тисяч бійців ЗСУ, цю кількість планують збільшити до 4 тисяч.

Нагадаємо, після візиту президента України Володимира Зеленського до іспанської Гранади та переговорів з прем'єром Педро Санчесом стало відомо, що Іспанія готується передати Україні пускові установки ЗРК Hawk.

Нагадаємо, 11 жовтня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі пройшло 16-е засідання союзників України у форматі "Рамштайн". На ньому вперше був присутній президент Володимир Зеленський.

Низка країн оголосили, що нададуть Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, США, Британія, Данія, Канада, Фінляндія, Швеція, Болгарія та інші.