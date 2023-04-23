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ПОЛІТИКА

Іспанія підтвердила відправку Leopard 2 до України

23 квітня 2023, 13:56
Іспанія підтвердила відправку Leopard 2 до України
Фото: dw.com
Шість танків уже в дорозі – вони залишили портове місто Сантандер. Ще чотири планують відправити найближчим часом.

Іспанія відправила до України шість танків Leopard 2. 

Про це 23 квітня повідомив телеканал CNN із посиланням на іспанського міністра оборони Маргариту Роблес.

Вона уточнила журналістам, що танки залишили портове місто Сантандер "разом із 20 важкими транспортними засобами".

"За шість днів, транзитом через іншу країну, вони будуть в Україні", - додала глава Міноборони Іспанії.

Ще чотири Leopard 2, за словами міністра, будуть відправлені ЗСУ після ремонту "якнайшвидше".

Як повідомило напередодні агентство Reuters, навчання управлінню технікою в Іспанії пройшли 40 українських танкістів та 15 механіків.

Нагадаємо, Португалія передає Україні 5 бронемашин.

ІспаніядопомогаLeopard 2

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