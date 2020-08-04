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Іспанія планує поступове повернення до "нормального життя" з 26 квітня

Про це заявила міністр фінансів країни Марія Хесус Монтер
"Після 26 квітня почнеться "деескалація" - це буде відбуватися у спосіб, коли громадяни зможуть поступово і впорядковано повертатися до нормального життя, на вулиці, площі, у дуже впорядкований спосіб, щоб не було нового піку і повернення до інфекцій", - сказала Монтеро.
Іспанія планує поступове повернення до "нормального життя" з 26 квітня Фото: reuters.com

Уряд Іспанії сподівається, що після 26 квітня країна почне повертатися до "нормального життя".

Про це заявила міністр фінансів країни Марія Хесус Монтеро, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Виступаючи в ефірі Antena 3, Монтеро сказала, що  з 26 квітня, коли закінчиться продовжений надзвичайний стан, будуть вжиті інші прогресивні заходи, щоб громадяни могли поступово відновити "своє нормальне життя". 

Вона зазначила, що процес послаблення обмежень відбуватиметься поступово і з дотриманням рекомендацій експертів, щоб уникнути нового спалаху заражень. 

"Після 26 квітня почнеться "деескалація" - це буде відбуватися у спосіб, коли громадяни зможуть поступово і впорядковано повертатися до нормального життя, на вулиці, площі, у дуже впорядкований спосіб, щоб не було нового піку і повернення до інфекцій", - сказала Монтеро. 

Вона підкреслила, що уряд зараз працює з різними сценаріями гнучкості обмежень, але відмовилась говорити з конкретикою, бо рішення ще не прийняте. 

Іспанія - друга найбільш потерпіла від пандемії коронавірусу країна Європи. 

Загальна кількість померлих в країні 8 квітня збільшилася до 14 555. Після чотирьох днів зниження число загиблих зростає другий день поспіль.

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08 04 2020 17:21
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