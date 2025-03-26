Іспанія починає реалізацію плану посилення оборони

На сьогодні країни витрачає на оборону лише 1,3% ВВП.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Іспанія, яка має найнижчі в НАТО витрати на оборону, тому до літа розробить та почне реалізовувати план посилення оборонного сектору.

Про це Санчес сказав під час виступу в парламенті, повідомляє Reuters.

"Мета цього плану полягає в тому, щоб Іспанія зробила свій внесок і водночас отримала вигоду від цього технологічного і промислового стимулу для зміцнення європейської безпеки та оборони", - заявив іспанський прем’єр.

Наразі Іспанія витратила на оборону лише 1,3% ВВП, однак планує досягти цільового показника НАТО в 2% до 2029 року, але на думку Санчеса, країна зробить це раніше.

За словами прем’єра, південноєвропейські країни мають інші виклики, ніж союзники на східному фланзі, і повинні зосередитися на прикордонному контролі, боротьбі з тероризмом і кібератаками, що має бути зараховано до оборонних витрат.

Він також пропонує створити спільний оборонний фонд Євросоюзу, схожий до того, який був затверджений для фінансування відновлення після пандемії COVID-19. Європейська комісія вже запропонувала, щоб блок зібрав 150 мільярдів євро для надання кредитів урядам на спільні оборонні проєкти.

Прем'єр-міністр Іспанії обіцяє, що будь-яке збільшення інвестицій в безпеку та оборону країни буде здійснюватися без скорочення витрат на соціальну політику або захист довкілля.

"російський неоімперіалізм і радикальні зміни в економічній і військовій політиці США змушують Європу зробити крок уперед і бути сміливою. Як європейці, ми продовжуємо вірити в дипломатію і процвітання. Але ні росія, ні США так не вважають. Інші більше не будуть захищати наше небо і наші кордони, тому нам доведеться робити це самим. Поки цей уряд перебуває при владі, цей поштовх не відбуватиметься за рахунок держави загального добробуту. Ми будемо підтримувати Україну, не чіпаючи жодної копійки з наших соціальних чи екологічних бюджетів", - підсумував Санчес.