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Іспанія поставить Україні партію ракет для Patriot

26 квітня 2024, 11:33
Іспанія поставить Україні партію ракет для Patriot
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
За даними ЗМІ, рішення Іспанії про передачу ракет для систем Patriot є своєрідною компенсацією.

Іспанія погодилася надати Україні ракети для систем Patriot, попри тиск з боку НАТО і ЄС.

Про це пише El Pais.

За словами урядових джерел, рішення про передачу невеликої кількості ракет було ухвалене після відмови Міністерства оборони Іспанії передати Україні батарею, розгорнуту з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії.

Іспанська армія має у своєму розпорядженні три системи Patriot, кожна з яких має відповідні ракетні пускові установки, радар і станцію управління, придбані в Німеччині у 2004 і 2014 роках. Одна з батарей розміщена в Адані (Туреччина), а дві інші – на базі морської піхоти у Валенсії, і одна з них використовується для навчання українських та іспанських солдатів використанню цієї системи.

Міністерство оборони Іспанії категорично відмовилося постачати системи Україні, стверджуючи, що вони є єдиними ефективними в разі ракетної атаки – що було продемонстровано під час воєн в Україні та на Близькому Сході – і що іспанські збройні сили недостатньо укомплектовані.

Однак як компенсацію уряд погодився надати партію ракет Patriot, як стверджують джерела, з якими вдалося зв'язатися. У будь-якому разі, це буде дуже обмежена кількість, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць, а перехоплювачі дуже дорогі.

ППОPatriotвійна в Україніросія окупанти

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