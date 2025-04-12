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Іспанія пропонує витратити частину "заморожених" активів рф на захист Європи

12 квітня 2025, 18:14
Іспанія пропонує витратити частину
Фото: з вільного доступу
Причиною є брак коштів на оборону ЄС.

Уряд Іспанії пропонує створити новий оборонний фонд за рахунок заморожених активів Центробанку рф. 

Мета в тому, щоб надавати безповоротні гранти не лише на надання підтримки Україні, але і на зміцнення оборонних ліній Європи, повідомляє агенція Bloomberg.

З ідеєю створити такий тимчасовий інструмент для фінансування великомасштабних загальноєвропейських проектів виступив міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо, закликавши до цього колег з Євросоюзу.

"Настав час для європейської солідарності підтримати Україну і країни східної лінії фронту. Нам потрібно разом інвестувати в оборону, яка є справді європейським суспільним благом, що приносить користь нашим громадянам і зміцнює нашу економічну безпеку", - заявив міністр. 

Видання зазначає, що брак коштів у деяких країнах блоку означає, що ЄС необхідно знайти додаткові варіанти фінансування багаторічного недофінансування, і серед обговорюваних тем було створення нових загальноєвропейських інструментів.

Раніше запропоновані були засновані тільки на пільгових кредитах, проте Іспанія хоче також надавати країнам ЄС гранти - зокрема, Сходу, який більшою мірою схильний до російської загрози.

Запропонований інструмент, розроблений як цільовий механізм, фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів, об'єднаного боргу ЄС і фонду порятунку Європейського стабілізаційного механізму.

Також міністр заявив, що частина заморожених активів російського Центробанку в Європі в розмірі 200 млрд євро також може бути використана для фінансування військових проектів на благо України.

Глава Мінекономіки ЄС Валдіс Домбровскіс заявив журналістам після зустрічі, що комісія "готова вивчати нові шляхи і варіанти", а акцент Іспанії на підтримці сходу регіону "добре вписується в дискусію, яку ми ведемо".

Виступаючи разом із комісаром, польський міністр фінансів Анджей Доманський, який головував на зустрічі, сказав, що переважна більшість міністрів вважають, що можуть знадобитися додаткові інструменти фінансування оборони. Також він назвав "обнадійливою" солідарність, висловлену деякими південними членами блоку.

 
Іспаніяактиви рф

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