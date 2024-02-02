Іспанія проведе навчання для українських військових з технічного обслуговування Patriot

Тренування проходять у Валенсії.

Іспанія розпочала навчання для українських військових з технічного обслуговування ракетних комплексів Patriot.



Про це повідомляє видання El Mundo.

"Іспанія навчає українських військових технічному обслуговуванню надскладної системи ракетних комплексів Patriot", - повідомили у генеральному штабі оборони країни.

Зазначається, що навчання проводять військовослужбовці з командних підрозділів зенітної артилерії (RAAA) зі штабу морської піхоти, еталонного підрозділу для цього виду озброєння.