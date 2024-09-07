Іспанія приєдналася до IT-коаліції України

Іспанія стала 13 країною-партнером, що входить в спеціальну групу з підтримки України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

У рамках зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" Іспанія підписала Декларацію про наміри й таким чином доєдналась до ІТ-коаліції.

Про це повідомляє Міноборони України.

Зазначається, що це вже 13 країна-партнер, що входить в спеціальну групу з підтримки України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

"Дякуємо Уряду і народу Іспанії за системну підтримку України. Долучення до IT-коаліції — чудова новина. Як і те, що все більше країн хочуть допомогти, щоб Україна стала більш технологічною. Та мала усі можливості для розгортання будь-яких цифрових рішень, які даватимуть відчутний результат в українському війську", — заявила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.