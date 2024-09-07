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Іспанія приєдналася до IT-коаліції України

07 вересня 2024, 16:17
Іспанія приєдналася до IT-коаліції України
Фото: з вільного доступу
Іспанія стала 13 країною-партнером, що входить в спеціальну групу з підтримки України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
У рамках зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" Іспанія підписала Декларацію про наміри й таким чином доєдналась до ІТ-коаліції.
 
Про це повідомляє Міноборони України.
 
Зазначається, що це вже 13 країна-партнер, що входить в спеціальну групу з підтримки України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
 
"Дякуємо Уряду і народу Іспанії за системну підтримку України. Долучення до IT-коаліції — чудова новина. Як і те, що все більше країн хочуть допомогти, щоб Україна стала більш технологічною. Та мала усі можливості для розгортання будь-яких цифрових рішень, які даватимуть відчутний результат в українському війську", — заявила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
 
У відомстві нагадали, що ІТ-коаліція — спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу.
 
Вона зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 70 млн євро.

 

Іспаніявійна в УкраїніIT-коаліціяросія окупанти

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