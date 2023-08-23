Іспанія розробить заміну БТРам, які раніше відправили до України
Уряд Іспанії дозволив запуск програми заміни парку застарілих бронетранспортерів М113 на гусеничну машину вітчизняного виробництва.
Про це повідомляє видання Іnfodefensa.
Вартість програми оцінюється у майже 2 мільярди євро, вона передбачає закупівлю 394 бронемашин у різних варіантах. Після погодження іспанського уряду, Міністерство оборони країни отримало можливість запустити тендер.
Найімовірнішим переможцем тендеру є місцевий консорціум, що складається з компаній Tess Defence, Santa Barbara Sistemas, Indra, Sapa Placencia та Escribano.
Відправною точкою програми стане гусенична БМП ASCOD, що створювалася австрійською компанією Steyr-Daimler-Puch та іспанською Santa Barbara Sistemas. На цій гусеничній базі створені британська БМП Ajax, іспанська версія має назву Pizarro, австрійська – Ulan.