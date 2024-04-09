Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іспанія скасує "золоті візи" для іноземців, які інвестували у нерухомість – Reuters

09 квітня 2024, 10:07
Іспанія скасує
Фото: з вільного доступу
Програмою, яка дозволяє офіційно жити і працювати в країні, найбільше користувалися китайці та росіяни.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез заявив про намір країни відмовитися від видачі так званих "золотих віз" для інвесторів у нерухомість.

Про це пише Reuters.

Програма передбачала можливість отримати дозвіл легально проживати та працювати в Іспанії тим громадянам країн поза межами ЄС, хто придбає житло на суму принаймні 500 тисяч євро без іпотеки.

Найчастіше цією схемою користувалися китайці та росіяни. У 2023 році організація Transparency Internation запитувала в іспанського уряду, чому він не відстежує походження грошей, інвестованих задля "золотих віз".

Прем'єр Санчез вважає, що скасування закону зробить придбання нерухомості "правом, а не спекулятивним бізнесом". Проте експерти відзначають низький вплив цього рішення на ринок, адже йдеться лише про 0,1% від загального житлового фонду, проданого за час дії програми.

Іспаніявізинерухомістьвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з Кремля – Washington Post
Політика
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з Кремля – Washington Post
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 11:36
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 09:06
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Політика
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 16:41
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Політика
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 11:53
Час спливає. Українські оборонці втрачають територію через брак артилерійських снарядів – Том Купер
Політика
Час спливає. Українські оборонці втрачають територію через брак артилерійських снарядів – Том Купер
Переклад iPress – 07 квітня 2024, 22:57
Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Політика
Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 16:42
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Політика
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 12:26
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Cуспільство
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 00:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється