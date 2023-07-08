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ПОЛІТИКА

Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів

08 липня 2023, 17:39
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес і британський прем’єр-міністр Ріші Сунак у суботу заявили, що не схвалюють рішення Сполучених Штатів надати Україні касетні боєприпаси для допомоги в прориві російських оборонних ліній.

Про це повідомляє Sky NewsRTVE.

Під час спілкування із журналістами в суботу очільниця іспанського Міноборони заявила, що не поділяє та виступає "проти" рішення США відправити касетні снаряди Україні, але підкреслила, що поважає рішення "суверенної країни".

спанія, виходячи з твердих зобов'язань, які вона має з Україною, також має тверде зобов'язання, що певна зброя й бомби не можуть бути доставлені за жодних обставин… Ні – касетним снарядам і так – допомозі для законної оборони України", – цитує Роблес телеканал .

Своєю чергою британський прем’єр Ріші Сунак у заяві для ЗМІ, підкреслив, що "не заохочує" використання касетних боєприпасів, і нагадав, що Британія підписала конвенцію про їхню заборону.

"Ми будемо продовжувати робити свій внесок у підтримку України проти незаконного і неспровокованого вторгнення росії, але ми зробили це, надавши важкі бойові танки і нещодавно – далекобійну зброю, і сподіваємося, що всі країни зможуть продовжувати підтримувати Україну", – додав він.

Нагадаємо, Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів. В нього вперше увійдуть касетні боєприпаси.

ІспаніяРіші Сунаккасетні боєприпаси

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