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ПОЛІТИКА

Іспанія та Італія не поспішають підтримати збільшення військової допомоги Україні

17 березня 2025, 20:42
Іспанія та Італія не поспішають підтримати збільшення військової допомоги Україні
Фото: з вільного доступу
Пропозицію озвучила віцепрезидентка Єврокомісії, верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Іспанія та Італія не готові підтримати пропозицію Євросоюзу збільшити військову допомогу Україні до €40 мільярдів упродовж 2025 року.

Про це передає Reuters.

Пропозицію озвучила віцепрезидентка Єврокомісії, верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Ця сума допомоги могла б удвічі перевищити ту, яку блок надав у 2024 році (€20 мільярдів)

Після зустрічі міністрів закордонних справ 27 країн ЄС у Брюсселі Каллас заявила, що її пропозиція має "широку політичну підтримку", і зараз триває обговорення деталей.

За словами дипломатів, пропозицію особливо підтримують у країнах Північної та Східної Європи. Натомість країни Південної Європи були більш стримані.

Міністри закордонних справ Італії та Іспанії — третьої та четвертої за величиною економік ЄС — сказали, що поки що зарано ухвалювати остаточну позицію стосовно пропозиції.

"Ми чекаємо телефонної розмови Трампа і путіна, щоб побачити, чи будуть якісь кроки вперед для досягнення припинення вогню", — прокоментував міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні і додав, що Італія також повинна знайти гроші, щоб збільшити власні витрати на оборону.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес наголосив: "Ми побачимо, як підуть дебати, але наразі рішення щодо цього немає".

Альбарес зазначив, що Іспанія вже зобов’язалася надати Україні €1 мільярд військової допомоги цього року. І сказав, що Мадрид не "чекав, поки Каллас зробить якусь пропозицію", щоб показати, що Київ може розраховувати на іспанську підтримку.

За словами трьох дипломатів ЄС, під час дискусії Словаччина дала зрозуміти, що не перешкоджатиме плану Каї Каллас, але не робитиме внесок у нову допомогу.

І Угорщина, і Словаччина не надають військової допомоги Україні. Європейські дипломати зауважують, що обидві країни не блокуватимуть план допомоги, бо внески в нього робитимуть лише добровільно.

ІталіяІспаніявійнадопомога Україніпідтримка України

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