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Іспанія терміново надсилає Україні батарею HAWK

06 вересня 2024, 20:53
Іспанія терміново надсилає Україні батарею HAWK
Фото: reuters.com
Українська ППО використовує ці ЗРК для захисту міст та стратегічних об’єктів.
Уряд Іспанія негайно відправить Україні батарею комплексу протиповітряної оборони HAWK.
 
Про це повідомляє Міністерство оборони країни.
 
Одна батарея включає 6 пускових установок для ураження повітряних цілей.
 
"Враховуючи чіткий запит президента Зеленського щодо систем протиповітряної оборони, міністерка Маргарита Роблес оголосила про негайне відправлення повної батареї HAWK", – розповіли у відомстві.
 
Іспанія - перша країна, яка передала зенітні ракетні комплекси MIM-23 HAWK у 2022 році. Крім того, такі ж системи постачають Україні США. Українська ППО використовує ці ЗРК для захисту міст та стратегічних об’єктів від російських крилатих ракет та безпілотників. HAWK продемонстрували неабияку ефективність, особливо щодо знищення ударних БПЛА "шахедів".
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