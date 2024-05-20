Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іспанія відкликає посла через слова аргентинського президента

20 травня 2024, 13:07
Іспанія відкликає посла через слова аргентинського президента
Фото: з вільного доступу
Міністерство закордонних справ Іспанії відкликало свого посла в Буенос-Айресі для консультацій після висловлювань президента Аргентини Хав'єра Мілея на адресу дружини іспанського прем'єр-міністра Педро Санчеса.

Про це пише агенція Reuters.

Президента Аргентини назвав дружину Санчеса Бегону Гомес "корумпованою" після чого глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що очікує вибачень від аргентинського лідера. 

"Через поведінку Мілея відносини Іспанії та Аргентини переживають найважчий момент за новітню історію. Тому я повідомляю, що щойно викликав для консультацій нашого посла в Буенос-Айресі", - сказав іспанський мінсітр.

Урядовці Іспанії засудили висловлювання Мілея, який назвав соціалізм "проклятим і канцерогенним". 

Нагадаємо, що Санчес очолює Соціалістичну партію Іспанії.

Речник Мілея заявив, що президент Аргентини не буде перепрошувати за свої заяви.

 
ІспаніяскандалпосолАргентина

Останні матеріали

Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Політика
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2024, 15:42
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Політика
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 травня 2024, 13:56
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 травня 2024, 09:38
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2024, 23:05
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Політика
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Переклад iPress – 17 травня 2024, 15:16
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 17 травня 2024, 12:36
Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Політика
Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Переклад iPress – 17 травня 2024, 09:34
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Cуспільство
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 травня 2024, 15:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється