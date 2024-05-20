Іспанія відкликає посла через слова аргентинського президента

Міністерство закордонних справ Іспанії відкликало свого посла в Буенос-Айресі для консультацій після висловлювань президента Аргентини Хав'єра Мілея на адресу дружини іспанського прем'єр-міністра Педро Санчеса.

Про це пише агенція Reuters.

Президента Аргентини назвав дружину Санчеса Бегону Гомес "корумпованою" після чого глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що очікує вибачень від аргентинського лідера.

"Через поведінку Мілея відносини Іспанії та Аргентини переживають найважчий момент за новітню історію. Тому я повідомляю, що щойно викликав для консультацій нашого посла в Буенос-Айресі", - сказав іспанський мінсітр.

Урядовці Іспанії засудили висловлювання Мілея, який назвав соціалізм "проклятим і канцерогенним".

Нагадаємо, що Санчес очолює Соціалістичну партію Іспанії.

Речник Мілея заявив, що президент Аргентини не буде перепрошувати за свої заяви.