Іспанія відмовилась від F-35 і шукає європейську альтернативу

Мадрид планував оновити авіацію цими багатоцільовими винищувачами.

Іспанія відмовилася від планів придбати американські винищувачі F-35 і розглядає альтернативи серед європейських виробників.

Про це повідомляє El Pais з посиланням на джерела в уряді.

За інформацією видання, іспанський уряд остаточно скасував закупівлю F-35 та призупинив пов’язані з нею контракти, які вже були ініційовані.

Хоча ще в квітні уряд затвердив план оборонних витрат на 10 мільярдів доларів і зобов’язався виділяти щонайменше 2% ВВП на оборону, інвестування 85% цієї суми у внутрішню промисловість виявилося несумісним із купівлею дорогих американських винищувачів.

Ситуація створює невизначеність, зокрема щодо заміни штурмовиків вертикального зльоту Harrier AV-8B, які мають бути списані до 2030 року. Вони вже майже 50 років у строю, а з огляду на списання таких моделей у США та Італії, підтримка їх в Іспанії стане надто складною.

Модель F-35B вважалася "єдиною реальною альтернативою" для флоту. Водночас з'явилася інформація, що іспанський флот доручив верфі Navantia вивчити можливість створення нового авіаносця з довгою злітною палубою. Це дозволило б розглядати до закупівлі не тільки літаки з вертикальним зльотом, а й французькі Rafale.

Щодо Повітряних сил, то там F-35A мали замінити застарілі F-18, що перебуватимуть на службі орієнтовно до 2035 року.