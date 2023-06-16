Іспанія відправляє в Україну 20 БТР і відремонтовані Leopard 2

А також військовий шпиталь.

Україна отримає від Іспанії 20 бронетранспортерів та польовий госпіталь. Крім того, будуть передані чотири танки Leopard 2A4, які знаходилися на ремонті.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Іспанії.

Два десятки бронетранспортерів для Збройних сил України прибудуть з Іспанії до Польщі вже 19 червня, розповіла голова Міноборони Іспанії Маргарита Роблес. Таким чином, ця партія додасться до вже поставлених в Україну 40 БТР.

Також глава оборонного відомства Іспанії заявила, що 4 танки Leopard 2A4, які були на ремонті, також будуть передані українській стороні.

Окрім того, очікується передача польового шпиталю Role 2 plus. Перед тим, як його доставлять в Україну, військові ЗСУ в Іспанії пройдуть навчання.

Такий госпіталь здатен підтримувати бригаду, з невідкладною хірургією та основними стабілізаційними, лабораторними та фармацевтичними послугами, які розміщуються в 12 контейнерах.

Країни-союзники України створили танкову коаліцію для того, щоб озброїти військових ЗСУ більш сучасною технікою. Влада низки європейських країн і Канада вирішили передати Україні німецькі Leopard 2, частина з яких уже прибула.

Нагадаємо, Британія, Данія, Нідерланди й США нададуть Україні сотні ракет для ППО.