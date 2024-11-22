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Іспанія вперше готує план цивільної оборони в разі війни

22 листопада 2024, 19:03
Іспанія вперше готує план цивільної оборони в разі війни
Фото: з вільного доступу
Країна наслідуватиме приклад Фінляндії, Швеції і Норвегії.

Уряд іспанії готує перший спеціальний національний план цивільної оборони в разі, якщо війна торкнеться території Іспанії.

Про це повідомляє іспанський портал 20minutos.

В Міністерстві внутрішніх справ Іспанії зазначили, що план цивільної оборони на випадок загрози війни є частиною 2-ї Національної стратегії цивільної оборони Іспанії: п'ятирічної ініціативи, яку схвалила Рада національної безпеки Іспанії ще в жовтні.

Журналісти пишуть, що така стратегія вперше передбачає внесення "загрози війни" до переліку надзвичайних ситуацій у галузі цивільного захисту і передбачає розробку "конкретних планів, над якими наразі ведеться робота".

Тобто Іспанія буде наслідувати приклад інших європейських країн, таких як Фінляндія, Норвегія та Швеція, які вже почали поширювати серед своїх громадян листівки з низкою основних рекомендацій щодо дій у випадку війни.

План цивільної оборони є посібником для населення щодо дій у разі виникнення небезпеки внаслідок військового конфлікту.

Документ буде заснований на інших подібних посібниках, які були розроблені владою Іспанії для боротьби з більш поширеними катастрофами, такими як пожежі, виверження чи повені.

 
Іспаніявійна

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