Іспанія виділила 4,1 млн євро на ремонт призначених для України танків Leopard
Бойові машини знаходяться на підприємствах підрядника Santa Bárbara в Алькала-де-Гуадайра (Севілья), де вони проходять перевірку четвертого рівня - найбільш вичерпну - перед відправкою на фронт. За оцінками оборонного відомства, адаптація цих машин обійдеться в 4,1 мільйона євро.
Про це пише El Mundo.
Інформація про ремонт опублікована на Платформі державних закупівель. Хоча в контракті немає специфікацій, з якими можна було б ознайомитися, 4,1 мільйона будуть виділені на "приведення бойових танків Leopard моделі 2A4 в експлуатаційні умови".