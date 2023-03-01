Іспанія виділила 4,1 млн євро на ремонт призначених для України танків Leopard

Оборонне відомство Іспанії вже працює над підготовкою шести бойових танків Leopard 2A4 для відправки в Україну.

Бойові машини знаходяться на підприємствах підрядника Santa Bárbara в Алькала-де-Гуадайра (Севілья), де вони проходять перевірку четвертого рівня - найбільш вичерпну - перед відправкою на фронт. За оцінками оборонного відомства, адаптація цих машин обійдеться в 4,1 мільйона євро.

Про це пише El Mundo.

Інформація про ремонт опублікована на Платформі державних закупівель. Хоча в контракті немає специфікацій, з якими можна було б ознайомитися, 4,1 мільйона будуть виділені на "приведення бойових танків Leopard моделі 2A4 в експлуатаційні умови".

Танки Leopard, які Іспанія збирається відправити на фронт цієї весни, покинули базу матеріально-технічного забезпечення Касетас. З 2012 року там зберігалися 53 бойові танки, які держава придбала у Німеччини. Ці бронемашини зберігалися відповідно до протоколу НАТО, але хоча міністр Маргарита Роблес в якийсь момент заявила, що вони знаходяться в "абсолютно жалюгідному" стані, з'ясувалося, що машини все ще придатні до експлуатації.