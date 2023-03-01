Матеріали:
Теми:

Іспанія виділила 4,1 млн євро на ремонт призначених для України танків Leopard

01 березня 2023, 18:50
Іспанія виділила 4,1 млн євро на ремонт призначених для України танків Leopard
джерело warfor
Оборонне відомство Іспанії вже працює над підготовкою шести бойових танків Leopard 2A4 для відправки в Україну.

Бойові машини знаходяться на підприємствах підрядника Santa Bárbara в Алькала-де-Гуадайра (Севілья), де вони проходять перевірку четвертого рівня - найбільш вичерпну - перед відправкою на фронт. За оцінками оборонного відомства, адаптація цих машин обійдеться в 4,1 мільйона євро.

Про це пише El Mundo. 

Інформація про ремонт опублікована на Платформі державних закупівель. Хоча в контракті немає специфікацій, з якими можна було б ознайомитися, 4,1 мільйона будуть виділені на "приведення бойових танків Leopard моделі 2A4 в експлуатаційні умови". 

Танки Leopard, які Іспанія збирається відправити на фронт цієї весни, покинули базу матеріально-технічного забезпечення Касетас. З 2012 року там зберігалися 53 бойові танки, які держава придбала у Німеччини. Ці бронемашини зберігалися відповідно до протоколу НАТО, але хоча міністр Маргарита Роблес в якийсь момент заявила, що вони знаходяться в "абсолютно жалюгідному" стані, з'ясувалося, що машини все ще придатні до експлуатації.
Іспаніятанкивійна в Українілеопард

Останні матеріали

Стратегічні виміри боротьби навколо Бахмута. Великі ідеї і символічні досягнення не мають нічого спільного з реальністю – Том Купер
Політика
Стратегічні виміри боротьби навколо Бахмута. Великі ідеї і символічні досягнення не мають нічого спільного з реальністю – Том Купер
Переклад iPress – 01 березня 2023, 18:05
Мета Заходу у війні в Україні – змусити путіна до переговорів. Але чи можливі переговори з Гітлером? – про суперечності у статті Wall Street Journal
Політика
Мета Заходу у війні в Україні – змусити путіна до переговорів. Але чи можливі переговори з Гітлером? – про суперечності у статті Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 березня 2023, 15:21
Після України путін накинув око на іншу державу? Захід має переконати його, що фіаско очікує росію в обох країнах – Bloomberg
Політика
Після України путін накинув око на іншу державу? Захід має переконати його, що фіаско очікує росію в обох країнах – Bloomberg
Переклад iPress – 01 березня 2023, 11:16
Zeitenwende – zeitlupe чи повний bullshit? Чому Шольц продовжує загравати із виборцями, а не стає справжнім лідером на тлі загроз – Politico
Політика
Zeitenwende – zeitlupe чи повний bullshit? Чому Шольц продовжує загравати із виборцями, а не стає справжнім лідером на тлі загроз – Politico
Переклад iPress – 28 лютого 2023, 15:58
Нерішучість адміністрації Байдена відповідає інтересам путіна. Зіткнувшись з тривалою війною, Україна потребує західних винищувачів – Washington Post
Політика
Нерішучість адміністрації Байдена відповідає інтересам путіна. Зіткнувшись з тривалою війною, Україна потребує західних винищувачів – Washington Post
Переклад iPress – 28 лютого 2023, 12:55
Про безпорадний Захід. Жодних зволікань, коли Україна стікає кров'ю – Едвард Лукас
Політика
Про безпорадний Захід. Жодних зволікань, коли Україна стікає кров'ю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 28 лютого 2023, 10:11
Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal
Політика
Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 15:54
Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий
Політика
Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий "великий наступ" росіян. Аналіз головних подій тижня – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 13:20
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється