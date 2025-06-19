Іспанія виступає проти підвищення оборонних витрат НАТО до 5% ВВП

Цю пропозицію країни НАТО мають узгодити на саміті лідерів у Гаазі, який відбудеться наступного тижня.

Іспанія виступить проти пропозиції підвищити оборонні витрати країн — членів НАТО до 5% ВВП.

Про це повідомляє Bloomberg у четвер, 19 червня, посилаючись на лист прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса до генсека Альянсу Марка Рютте.

Цю пропозицію країни НАТО мають узгодити на саміті лідерів у Гаазі, який відбудеться наступного тижня.

"Іспанія не може взяти на себе зобов’язання щодо конкретного показника витрат по відношенню до ВВП на цьому саміті. Для Іспанії зобов’язання щодо 5% було б не тільки нерозумним, але й контрпродуктивним", — заявив Санчес у листі до Рютте, датованому 19 червня.

Bloomberg пише, що початкова пропозиція Рютте передбачала досягнення витрат у 5% до 2032 року, однак згодом на переговорах було вирішено перенести цей термін на 2035 рік.

Як сказано в матеріалі, окрім Іспанії, сумніви щодо збільшення видатків до 5% та термінів досягнення цього показника також висловили Італія та Португалія.

У квітні Педро Санчес заявляв, що Іспанія збільшить свої оборонні витрати з 1,4% до 2% до кінця року, однак попередив, що не готовий перевищувати цей показник.

17 червня під час саміту G7 Марк Рютте заявив, що всі країни НАТО досягнуть цілі у 2% ВВП, виділених на оборону, до кінця 2025 року.

Раніше генсек НАТО запропонував членам Альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% та виділити ще 1,5% на ширші безпекові витрати, щоб задовольнити вимогу президента США Дональда Трампа щодо цільового показника в 5%.