Іспанія визнає Палестинську державу до липня – Reuters

З 1988 року 139 із 193 держав-членів ООН визнали палестинську державність.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив журналістам під час турне по Близькому Сходу, що уряд планує до липня визнати Палестинську державу.

Про це повідомляє Reuters.

Державне інформагентство EFE, видання El Pais та La Vanguardia цитують Санчеса, який зробив ці неформальні заяви для журналістів у понеділок пізно ввечері в столиці Йорданії Аммані в перший день візиту до Йорданії, Катару та Саудівської Аравії.

У розмові з журналістами Педро Санчес висловив очікування, що Іспанія визнає Палестинську державу до липня, додавши, що, на його думку, незабаром в Євросоюзі буде "критична маса", яка підштовхне кілька держав-членів зайняти таку ж позицію, зазначає EFE.

На засіданні лідерів ЄС 22 березня прем'єр Іспанії заявив, що домовився з лідерами Ірландії, Мальти та Словенії "зробити перші кроки" до визнання держави, яку проголосили палестинці на Західному березі річки Йордан та в секторі Гази.

Тоді він сказав, що очікує, що визнання Палестинської держави відбудеться протягом поточної чотирирічної каденції парламенту, яка розпочалася минулого року.

У відповідь Ізраїль заявив чотирьом країнам, що їхній план є "нагородою для тероризму", яка зменшить шанси на врегулювання конфлікту в Газі шляхом переговорів.