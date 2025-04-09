Іспанія закликала ЄС переглянути відносини з Китаєм на тлі тарифів Трампа

Прем’єр Іспанії підкреслив, що ситуація зі США вимагає адаптації всіх, і це включає зміну позиції Європи щодо Китаю, а також зміну позиції Китаю щодо Європи.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Європейський Союз переглянути свої відносини з Китаєм на тлі глобальних потрясінь, викликаних рішенням США ввести масштабні тарифи.

Про це він заявив під час перебування у В'єтнамі, пише Bloomberg.

Санчес звернувся до союзників по ЄС із закликом переглянути готовність знаходити нових партнерів на тлі тарифів американського президента Дональда Трампа.

"Те, що робить президент США Дональд Трамп із глобальною торгівлею, має змусити Європу переглянути свою готовність знаходити нових партнерів і відкривати нові ринки", – заявив він.

Прем’єр Іспанії підкреслив, що ситуація зі США вимагає адаптації всіх, і це включає зміну позиції Європи щодо Китаю, а також зміну позиції Китаю щодо Європи.

"Торгова війна не вигідна нікому. Ніхто не виграє від торгової війни. Кожна країна програє, особливо робітники та середній клас", – наголосив він.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Європейський Союз повинен буде взяти на себе зобов'язання купити американських енергоносіїв на $350 млрд, щоб отримати відстрочку від масштабних тарифів.