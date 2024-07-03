Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Іспанія запроваджує порнопаспорт – Politico

03 липня 2024, 19:23
Іспанія запроваджує порнопаспорт – Politico
Фото: з вільного доступу
Це нововведення передбачає, що спеціальна програма перевірятиме вік кожного, хто захоче зайти на порносайт.

Уряд Іспанії планує запобігти перегляду дітьми порно онлайн, запровадивши так званий "порнопаспорт".

Про це йдеться у публікації Politico.

Це нововведення передбачає, що спеціальна програма перевірятиме вік кожного, хто захоче зайти на порносайт. Після перевірки люди отримуватимуть по 30 "порнокредитів" на місяць — ці одиниці надаватимуть доступ до вмісту для дорослих. Ентузіасти зможуть запросити додаткові кредити.

Хоча цей інструмент і критикували за його складність, пише Politico, урядовці вважають, що модель, заснована на кредитах, більш сприятлива для конфіденційності користувачів і гарантує, що їхню онлайн-діяльність відстежити буде нелегко.

Різні інтернет-платформи зі вмістом для дорослих зможуть до кінця літа за бажанням встановити цю систему для перевірку віку. Порно-сайти можуть запровадити й інакші методи перевірки віку. Так чи інакше, будь-які платформи з сексуальним вмістом матимуть перевіряти вік інтернет-користувачів, перш ніж ті отримають доступ до контенту. Іспанський уряд наголошує, що в жовтні 2027 року набуде чинності закон Європейського Союзу, який вимагатиме від веб-сайтів забороняти неповнолітнім доступ до порнографії.

Згодом цю іспанську програму, ймовірно, замінять системою цифрової ідентифікації ЄС (eIDAS2) — так званим додатком-гаманцем, який дозволяє людям отримувати доступ до різноманітних державних і приватних послуг у всьому блоці.

Іспаніядітипорнографія

Останні матеріали

Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 липня 2024, 15:28
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 липня 2024, 11:21
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Політика
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 03 липня 2024, 08:35
Як Трамп і Байден різняться у поглядах на головні питання зовнішньої політики? Підсумки після дебатів – Atlantic Council
Політика
Як Трамп і Байден різняться у поглядах на головні питання зовнішньої політики? Підсумки після дебатів – Atlantic Council
Переклад iPress – 02 липня 2024, 15:00
На окремих ділянках росіяни мали невеликі просування. І ЗСУ також – Дональд Гілл
Політика
На окремих ділянках росіяни мали невеликі просування. І ЗСУ також – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2024, 11:40
Запитання та відповіді. Знищення російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення дозволяє Україні наносити удари планерними і керованими бомбами – Том Купер
Cуспільство
Запитання та відповіді. Знищення російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення дозволяє Україні наносити удари планерними і керованими бомбами – Том Купер
Переклад iPress – 02 липня 2024, 01:12
Як посилити повітряні сили України. Європа має бути готова незалежно від того, хто з бовдурів переможе в США – Ендрю Таннер
Політика
Як посилити повітряні сили України. Європа має бути готова незалежно від того, хто з бовдурів переможе в США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 липня 2024, 15:53
ЗСУ вибивають залишки росіян з північних околиць Вовчанська. Та трохи просуваються на окремих ділянках фронту – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ вибивають залишки росіян з північних околиць Вовчанська. Та трохи просуваються на окремих ділянках фронту – Том Купер
Переклад iPress – 30 червня 2024, 19:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється