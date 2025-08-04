Іспанія збільшує виробництво VAMTAC, які постачають ЗСУ
04 серпня 2025, 14:33
Фото: з вільного доступу
Іспанська компанія-виробник інвестує 50 мільйонів євро у розширення виробництва бронемашин VAMTAC.
Іспанська компанія Urovesa, відома як виробник бронеавтомобілів VAMTAC, які також постачаються Збройним силам України, оголосила про масштабне розширення. Підприємство інвестує 50 мільйонів євро у збільшення своїх виробничих потужностей, аби подвоїти випуск техніки — з 2500 до 5000 одиниць на рік.
Про це повідомляє видання Infodefensa.
Згідно з планами, компанія збудує нові об'єкти площею понад 100 тисяч квадратних метрів. Йдеться про автоматизований склад, зони фарбування, складання та перескладання, новий випробувальний полігон, школу позашляхового водіння, а також центр для відвідувачів. Реалізувати проєкт планують до 2029 року. Крім нарощування виробництва, в Urovesa очікують створити 100 нових прямих робочих місць та ще 400 непрямих.
Таке розширення стало можливим завдяки фінансовому зростанню компанії у 2024 році — її річний оборот перевищив 122 мільйони євро, що на 12% більше порівняно з 2023 роком. Операційний дохід становив 22 мільйони, а чистий прибуток — 17 мільйонів євро.
Бронемашина VAMTAC, яку в Україні назвали "Зубр", має такі характеристики:
- балістичний та протимінний захист 1–2 рівня за STANAG 4569;
- дизельний двигун Steyr потужністю 188 к.с.;
- максимальна швидкість — до 135 км/год;
- запас ходу — понад 600 км;
- повна маса — близько 5,2 тонни;
- вантажність — 1,5 тонни.
Завдяки нещодавньому контракту з Румунією, відома і приблизна вартість машини — 416 тисяч євро за одиницю. Окрім Іспанії, України та Румунії, VAMTAC використовуються в Бельгії, Португалії, Ірландії, Малайзії, Марокко, Саудівській Аравії, Домініканській Республіці та Венесуелі.