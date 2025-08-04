Іспанія збільшує виробництво VAMTAC, які постачають ЗСУ

Іспанська компанія-виробник інвестує 50 мільйонів євро у розширення виробництва бронемашин VAMTAC.

Іспанська компанія Urovesa, відома як виробник бронеавтомобілів VAMTAC, які також постачаються Збройним силам України, оголосила про масштабне розширення. Підприємство інвестує 50 мільйонів євро у збільшення своїх виробничих потужностей, аби подвоїти випуск техніки — з 2500 до 5000 одиниць на рік.

Про це повідомляє видання Infodefensa.

Згідно з планами, компанія збудує нові об'єкти площею понад 100 тисяч квадратних метрів. Йдеться про автоматизований склад, зони фарбування, складання та перескладання, новий випробувальний полігон, школу позашляхового водіння, а також центр для відвідувачів. Реалізувати проєкт планують до 2029 року. Крім нарощування виробництва, в Urovesa очікують створити 100 нових прямих робочих місць та ще 400 непрямих.

Таке розширення стало можливим завдяки фінансовому зростанню компанії у 2024 році — її річний оборот перевищив 122 мільйони євро, що на 12% більше порівняно з 2023 роком. Операційний дохід становив 22 мільйони, а чистий прибуток — 17 мільйонів євро.