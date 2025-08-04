Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іспанія збільшує виробництво VAMTAC, які постачають ЗСУ

04 серпня 2025, 14:33
Іспанія збільшує виробництво VAMTAC, які постачають ЗСУ
Фото: з вільного доступу
Іспанська компанія-виробник інвестує 50 мільйонів євро у розширення виробництва бронемашин VAMTAC.
Іспанська компанія Urovesa, відома як виробник бронеавтомобілів VAMTAC, які також постачаються Збройним силам України, оголосила про масштабне розширення. Підприємство інвестує 50 мільйонів євро у збільшення своїх виробничих потужностей, аби подвоїти випуск техніки — з 2500 до 5000 одиниць на рік.
 
Про це повідомляє видання Infodefensa.
 
Згідно з планами, компанія збудує нові об'єкти площею понад 100 тисяч квадратних метрів. Йдеться про автоматизований склад, зони фарбування, складання та перескладання, новий випробувальний полігон, школу позашляхового водіння, а також центр для відвідувачів. Реалізувати проєкт планують до 2029 року. Крім нарощування виробництва, в Urovesa очікують створити 100 нових прямих робочих місць та ще 400 непрямих.
 
Таке розширення стало можливим завдяки фінансовому зростанню компанії у 2024 році — її річний оборот перевищив 122 мільйони євро, що на 12% більше порівняно з 2023 роком. Операційний дохід становив 22 мільйони, а чистий прибуток — 17 мільйонів євро.
 
Бронемашина VAMTAC, яку в Україні назвали "Зубр", має такі характеристики:
 
  • балістичний та протимінний захист 1–2 рівня за STANAG 4569;
  • дизельний двигун Steyr потужністю 188 к.с.;
  • максимальна швидкість — до 135 км/год;
  • запас ходу — понад 600 км;
  • повна маса — близько 5,2 тонни;
  • вантажність — 1,5 тонни.
Завдяки нещодавньому контракту з Румунією, відома і приблизна вартість машини — 416 тисяч євро за одиницю. Окрім Іспанії, України та Румунії, VAMTAC використовуються в Бельгії, Португалії, Ірландії, Малайзії, Марокко, Саудівській Аравії, Домініканській Республіці та Венесуелі.

 

Іспаніявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Політика
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 12:25
Тренд на золото за кордоном
Бізнес & Фінанси
Тренд на золото за кордоном
04 серпня 2025, 09:42
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Політика
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 02:05
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Політика
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 13:24
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Політика
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 10:53
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Політика
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 07:58
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Політика
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Переклад iPress – 31 липня 2025, 12:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється