Іспанська хвиля протестів проти масового туризму може перекинутися на всю Європу – ЮНЕСКО

Зростання кількості туристів, стрімке підвищення цін на житло та збільшення потоку відвідувачів, які прагнуть зробити селфі, створили ситуацію, яка "повністю вийшла з рівноваги".

Старший керівник проєкту ЮНЕСКО зі сталого туризму Пітер ДеБрайн заявив, що Європу може охопити іспанська хвиля протестів проти масового туризму.

Про це повідомила газета The Guardian.

За його словами, зростання кількості туристів, стрімке підвищення цін на житло та збільшення потоку відвідувачів, які прагнуть зробити селфі, створили ситуацію, яка "повністю вийшла з рівноваги". Нездатність розв’язати ці проблеми, наголосив ДеБрайн, може призвести до того, що акції проти масового туризму можуть вийти за межі Іспанії.

Останніми тижнями десятки тисяч людей вийшли на вулиці найбільш популярних туристичних міст Іспанії, вимагаючи обмеження масового туризму та перегляду бізнес-моделі, яка, за їх словами, сприяла зростанню цін на житло та витісненню місцевих жителів з їхніх міст.

Організатори протестів заявили, що вони не виступають проти туризму як такого, а закликають до більш збалансованого підходу.

Пітер ДеБрайн підтримав цю позицію.

"Ми порушуємо поріг толерантності в цих напрямках. Це дійсно спроба збалансувати ситуацію. Зараз вона абсолютно вийшла з рівноваги", — додав він.

ДеБрайн вказав на кілька факторів, які призвели до негативної реакції на туризм в Іспанії. Основним серед них є житлова криза, яку він назвав "соломинкою, що зламала спину верблюду".

"Туризм загострив проблему доступності житла, оскільки зростання кількості короткострокових оренд витісняє місцевих жителів з ринку. Це викликало багато тривог та розчарування серед місцевих", — зазначив представник ЮНЕСКО.

На Ібіці працівники змушені жити у фургонах, караванах і наметах, а в Малазі відбулось «повстання наклейок», коли мешканці розміщували на туристичних місцях наклейки з написами "Тут колись жила сім'я" або "Іди додому".

ДеБрайн також висловив занепокоєння наростальним феноменом "туризму, мотивованого селфі", коли відпочивальники прагнуть лише сфотографуватися, не розуміючи значення місця.

Роздратування від "любителів селфі" досягло свого піка на Майорці, коли сотні людей протестували в бухті проти перенаселеності та екологічної шкоди, яку, за словами іспанців, спричинили "інстаграмери та інфлюенсери".

ДеБрайн назвав такі дії "екстремальними та непотрібними", але зазначив, що вони виникають через глибоке розчарування і, ймовірно, триватимуть, допоки не буде відповідної реакції. За його словами, необхідно зосередитися на поліпшенні умов для місцевих жителів, хоча він припустив, що не всі запропоновані рішення виявляться ефективними.

ДеБрайн також застеріг, що коли місцева влада ігнорує проблему, це може призвести до поширення протестів проти туризму за межі Іспанії.

"Ми маємо невелике вікно можливостей, щоб почати вносити зміни та випробовувати різні підходи. Наша мета — стати більш стійкими", — підсумував представник ЮНЕСКО.