Колишній лідер повернувся з вигнання в Іспанію.

Поліція Каталонії розшукує з метою арешту екслідера регіону Карлеса Пучдемона, який сьогодні , 8 серпня, повернувся в Іспанію з вигнання.

Про це повідомив телеканал TV3.

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон повернувся в країну з вигнання і з'явився на заході, організованому партією Junts, де виголосив промову.

Наразі поліція не знає місце перебування Пучдемона.

Силовики спостерігають за в'їздами і виїздами з Барселони, також перація проводилась на півдні через вказівки на те, що він міг би попрямувати в цьому напрямку.

Є інформація, що Пучдемон з'явився на заході, організованому партією Junts і виголосив коротку промову.

"Ми прийшли нагадати їм, що ми все ще тут. Я не знаю, коли ми знову побачимося, але що б не сталося, коли ми знову побачимося, ми зможемо разом дуже голосно кричати: "Хай живе вільна Каталонія!" – заявив екслідер.

Карлес Пучдемон з січня 2016 по жовтень 2017 роки був президентом уряду Каталонії.

Іспанські органи юстиції звинувачують його в сепаратизмі, спробі державного перевороту, розкраданні державних грошей.