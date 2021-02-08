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Іспанці підтримують повернення колишнього короля Хуана Карлоса попри скандали - опитування

Опитування показало, що 57,6% іспанців вважають, що Хуан Карлос повинен повернутися додому
Більшість жителів Іспанії підтримують повернення колишнього короля Хуана Карлоса, який майже рік тому поїхав до Абу-Дабі після низки скандалів.
Іспанці підтримують повернення колишнього короля Хуана Карлоса попри скандали - опитування Хуан Карлос Фото: Європейська правда

Про це свідчать дані соціологічного опитування, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Опитування показало, що 57,6% іспанців вважають, що Хуан Карлос, який відрікся від престолу у 2014 році, повинен повернутися додому.

Хуан Карлос зіграв ключову роль у відновленні демократії в середині 1970-х років після смерті диктатора Франко. Однак його репутацію зіпсували полювання на слонів та звинувачення у фінансових махінаціях. Влада Іспанії та Швейцарії досі розслідує його податкові угоди.

Опитування також показує, що 49,5% людей не вважають, що ситуація навколо Хуана Карлоса завдала шкоди іспанській монархії, тоді як 42,9% вважають зворотне. Ще 73% заявили, що колишній король був "фундаментальною фігурою демократії".

Повідомлялося, що Хуан Карлос прагне повернутися, але ймовірність того, що він зробить це до завершення тривалих податкових розслідувань, дуже мала.

Раніше  Хуан Карлос у лютому сплатив до бюджету 4 мільйони євро за незадекларовані доходи.

Це вже другий платіж ексмонарха, пов’язаний з недекларуванням доходів. 9 грудня минулого року Хуан Карлос виплатив державі 678 393 євро, що становить еквівалент його податкового боргу за 2016-2018 - щоб уникнути подальшого переслідування. 

Загалом проти ексмонарха ведуть три розслідування. Перше стосується підозри у корупції у зв’язку з контрактом іспанського консорціуму на будівництво швидкісної залізниці до Мекки, друге - приховане отримання коштів від іспанського бізнесмена, третє - нібито зв’язки з компаніями у "податкових гаванях".

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02 08 2021 12:02
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