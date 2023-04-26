Іспит IELTS: що це таке, кому та для чого потрібний?

Іспит IELTS (International English Language Testing System) – це стандартизований тест, який вимірює рівень знання англійської мови у людей, які не вважають її рідною. Цей тест є одним з найпоширеніших та найвизначніших тестів у світі та використовується для освітніх і для професійних цілей.

Іспит IELTS складається з чотирьох складових: читання, письмо, навички спілкування та аудіювання. Кожна з цих складових тестує різні аспекти знання англійської мови, як-от граматика, лексика та комунікативні навички. Загальний рейтинг IELTS варіюється від 1 до 9, де 1 – це найнижчий рівень володіння англійською мовою, а 9 – найвищий. Якщо ви хочете попередньо пройти пробний тест IELTS, то зробити це можна на нашому ресурсі.

Для чого потрібен іспит IELTS?

Існує багато причин, чому люди складають цей тест. Основними причинами є:

Освіта: багато університетів та коледжів у світі вимагають від іноземних студентів складати іспит IELTS як частину процесу вступу. Це підтверджує, що студенти мають достатній рівень англійської мови для успішного отримання вищої освіти в іноземному університеті або коледжі.

Працевлаштування: багато роботодавців вимагають від кандидатів на посаду знання англійської мови на певному рівні. Складання іспиту IELTS дозволяє продемонструвати свій рівень знання англійської мови та покращити шанси на отримання роботи у компаніях, що працюють з іноземними клієнтами або мають офіси у країнах, де англійська мова є офіційною мовою комунікації.

Міграція: багато країн вимагають від мігрантів підтвердити свій рівень знання англійської мови перед отриманням візи. Іспит IELTS дозволяє мігрантам довести свою здатність розуміти та говорити англійською мовою на достатньому рівні для успішного проживання у новій країні.

Підвищення кваліфікації: складання іспиту IELTS може бути корисним для тих, хто хоче підвищити свою кваліфікацію в іноземних навчальних закладах або на курсах англійської мови.

Отже, іспит IELTS – це важливий і корисний інструмент для тих, хто хоче підвищити свій рівень знання англійської мови. Безліч курсів спеціалізуються на підготовці до складання саме цього іспиту. Він допомагає людям досягати своїх цілей у різних сферах життя, як-от освіта, працевлаштування та міграція, та відкриває нові можливості для розвитку та успіху.