Автомобіль — більше ніж просто засіб пересування. Це вигідна інвестиція у свій комфорт та спосіб вільно пересуватись, незалежно від інших людей. При покупці вживаного ТЗ, особливо, якщо ви не знаєте попереднього власника, розуміння його історії має велике значення. Це не лише допомагає прийняти обґрунтоване рішення, але й впливає на безпеку водіння та подальший перепродаж.

Важливість історії авто для безпеки

Історія автомобіля розповість про можливі приховані недоліки, які не видно при першому знайомстві з ним. Наприклад:

Аварії та пошкодження . Якщо автомобіль був учасником серйозних ДТП, це вплинуло на його структурну цілісність.

. Якщо автомобіль був учасником серйозних ДТП, це вплинуло на його структурну цілісність. Затоплення . Машини, які постраждали від затоплення, мають проблеми з електрикою та корозією.

. Машини, які постраждали від затоплення, мають проблеми з електрикою та корозією. Заміна деталей. Знання про заміну ключових компонентів (двигун або коробка передач) допоможе оцінити технічний стан ТЗ.

Другий момент — регулярне якісне технічне обслуговування, бо це є запорукою довгої експлуатації автомобіля. Історія ТО дозволяє переконатися, що всі необхідні роботи проводилися вчасно:

Заміна мастила та фільтрів;

Гальма та підвіска;

Профілактика.

Важливість історії авто для збереження вартості

Чистий звіт про відсутність аварій, регулярне обслуговування, відсутність судових справ та мінімальне зношування значно підвищують вартість автомобіля на вторинному ринку. Придбання автомобіля з прозорою біографією дозволяє:

Уникнути переплат . Ви зможете оцінити реальну вартість машини та не переплачувати за неї.

. Ви зможете оцінити реальну вартість машини та не переплачувати за неї. Збільшити ліквідність. Автомобіль з позитивним життєвим досвідом легше продати або обміняти на інший.

Крім цього, недоліки в ТЗ часто призводять до значних витрат на ремонт у майбутньому.

Як перевірити машину перед покупкою?

Щоб уникнути неприємних сюрпризів, ретельно інспектуйте автомобіль перед покупкою, включаючи як юридичну сторону, так і технічну.

Перший найпростіший етап — перевірка авто за VIN-кодом, що дозволяє дізнатися критичні моменти по ТЗ (наявність ДТП, крадіжки, відкриті застави, місце реєстрації тощо). Така перевірка можлива за допомогою профільних сервісів. Так, для водіїв доступна база МВС, сайт бюро Кредитних історій або ви можете скористатись популярним ресурсом hotline.finance.

Базова інформація надається безкоштовно, але за розширену інколи необхідна оплата.

Наступний етап — технічний стан автомобіля. Навіть якщо машина юридично чиста, вона може мати технічні проблеми, які потребують негайного ремонту. Провести повну діагностику самостійно пересічному автомобілісту не реально, оскільки приховані поломки не можна виявити без спеціального обладнання. Рекомендується залучати професіоналів для ТО. Попри те, що така опція платна, ви зекономите значно більше, виявивши проблеми зразу, ніж будете їх усувати після оформлення угоди.