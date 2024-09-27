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Історичні питання з Україною треба вирішувати не шляхом шантажу – Дуда

27 вересня 2024, 17:18
Історичні питання з Україною треба вирішувати не шляхом шантажу – Дуда
Він не дасть добрих результатів.

У складних історичних питаннях між Польщею та Україною має відбутися "прорив", але не внаслідок "шантажу", адже це нічого доброго не принесе. 

Відповідну заяву зробив в інтерв’ю Polsat News президент Польщі Анджей Дуда. 

Він додав, що під час візиту до Нью-Йорка на 79-ту сесію Генеральної асамблеї ООН у штаб-квартирі Організації він провів коротку зустріч з президентом Володимиром Зеленським. 

За словами польського президента, лідери країн "перекинулися кількома словами", зокрема обговорили ситуацію на фронті, хоча у розмові не торкалися теми Волинської трагедії. 

Проте Дуда вважає, що раніше неодноразово обговорював це питання із Зеленським.

Польський президент зазначив, що результатом цих розмов стала, зокрема, спільна участь двох лідерів в екуменічному богослужінні у кафедральному соборі в Луцьку, де вшановували жертв Волинської трагедії. 

"Це було наслідком спокійної і дуже зваженої роботи над цим питанням," – підкреслив він.

Крім того, він розповів, що питання ексгумації жертв стало предметом його розмови з Зеленським під час його візиту до Києва на річницю незалежності України.

"Я сподіваюся, що до закінчення мого президентства буде якийсь прорив у цьому питанні. З іншого боку, я б не хотів, щоб це відбувалося шляхом шантажу, який, на мою думку, не дасть добрих результатів," – підсумував він. 

В липні ми писали, що Польща ставить ультиматум Україні щодо вступу до ЄС через Волинську трагедію.

 

ПольщаАнджей ДудаУкраїна

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