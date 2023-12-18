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ПОЛІТИКА

Історичний момент: Німеччина розмістить війська у Литві для протистояння російській загрозі

18 грудня 2023, 14:06
Історичний момент: Німеччина розмістить війська у Литві для протистояння російській загрозі
Вперше в історії сучасної Німеччини Бундесвер на постійній основі розмістить цілу бригаду у Литві – на східному фланзі НАТО, безпосередньо на кордоні з росією.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після підписання плану щодо постійного розміщення бригади Бундесверу в Литві для протистояння росії заявив про "історичний" день та момент.

Про це повідомляє видання Bild.

Вперше в історії сучасної Німеччини Бундесвер на постійній основі розмістить цілу бригаду у Литві – на східному фланзі НАТО, безпосередньо на кордоні з росією.

"Дорожню карту" – графік цього розгортання – підписали в понеділок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його литовський колега Арвідас Анушаускас.

Під час церемонії підписання Пісторіус говорив про "історичний момент" та "віху", а також підкреслив, що під керівництвом Німеччини буде створена боєздатна бригада, яка стримуватиме росію.

Анушаускас також не залишив жодних сумнівів щодо того, з ким потенційно доведеться боротись німцям. "Найбільшою загрозою для нас є агресивна політика росії", – сказав литовський міністр.

План закріпить наміри двох країн щодо німецької бригади в Литві і подальший курс дій для її повномасштабного розгортання, заявило раніше литовське Міноборони.

Згідно з планом, німецькі війська прибуватимуть до Литви поступово, починаючи з 2024 року, а завершення розгортання очікується до 2027 року.

План дій був підготовлений спільною робочою групою міністерств оборони Німеччини і Литви.

Ядро німецької бригади складатиметься з п'яти батальйонів, в тому числі танкового і артилерійського. 

Загалом Німеччина має намір розмістити в Литві близько 5 тисяч солдатів і цивільних осіб, до яких, як очікують, приєднаються їхні сім'ї на період тривалої ротації.

Тим часом у Литві лунають заклики до швидшого розгортання німецьких військових. Президенти Гітанас Науседа заявляв, що вітав би прискорення розміщення німецької бригади в країні до кінця 2026 року.

Тим часом Міноборони Німеччини вирішило розробити детальну систему стимулів для того, щоб заохотити німецьких військових на постійну дислокацію в Литву. 

НімеччинаНАТОЛитварф тероризмПісторіус

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