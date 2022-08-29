Історичний політ на Місяць знову перенесено через витік водню в двигуні

NASA планувала зробити перший крок до повернення на Місяць вперше після ери "Аполлона" в 1972 році, але в останню мить місію було перенесено орієнтовно на 2 вересня 2022 року.

29 серпня 2022 року NASA планувала зробити перший крок до повернення на Місяць вперше після ери "Аполлона" в 1972 році, але в останню мить місію було перенесено орієнтовно на 2 вересня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба космічного агентства.

Причина – витік водню в одному з двигунів. На усунення дефект знадобиться якийсь час.

Місія, що отримала назву "Артеміда-1", відправить безпілотну капсулу Orion в 6-тижневу подорож навколо місяця, аби дослідити ймовірний вплив польоту на людський організм.

У березні та червні ракетна установка вже приїжджала на стартовий майданчик для генеральної репетиції старту, але в обох випадках NASA зіткнулася з витоком водню з "пуповини" системи охолодження двигуна основного ступеня.

Як повідомляв iPress, NASA планувала сьогодні запустити 98-метрову ракету Space Launch System (SLS) з космічного центру Кеннеді у Флориді о 08:33 за місцевим часом.