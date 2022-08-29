RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Історичний політ на Місяць знову перенесено через витік водню в двигуні

NASA планувала зробити перший крок до повернення на Місяць вперше після ери "Аполлона" в 1972 році, але в останню мить місію було перенесено орієнтовно на 2 вересня 2022 року.
Історичний політ на Місяць знову перенесено через витік водню в двигуні Фото: з вільних джерел

29 серпня 2022 року NASA планувала зробити перший крок до повернення на Місяць вперше після ери "Аполлона" в 1972 році, але в останню мить місію було перенесено орієнтовно на 2 вересня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба космічного агентства.

Причина – витік водню в одному з двигунів. На усунення дефект знадобиться якийсь час.
 

Місія, що отримала назву "Артеміда-1", відправить безпілотну капсулу Orion в 6-тижневу подорож навколо місяця, аби дослідити ймовірний вплив польоту на людський організм. 

У березні та червні ракетна установка вже приїжджала на стартовий майданчик для генеральної репетиції старту, але в обох випадках NASA зіткнулася з витоком водню з "пуповини" системи охолодження двигуна основного ступеня.

Як повідомляв iPress, NASA планувала сьогодні запустити 98-метрову ракету Space Launch System (SLS) з космічного центру Кеннеді у Флориді о 08:33 за місцевим часом.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 08 2022 19:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Найбільші, найкращі, найпотужніші: що придбав волонтерський фонд Притули. Та 5 крутих "пташок", що отримали військові за донати

Найбільші, найкращі, найпотужніші: що придбав волонтерський фонд Притули. Та 5 крутих "пташок", що отримали військові за донати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.