Історичний політ на Місяць знову перенесено через витік водню в двигуні
29 серпня 2022 року NASA планувала зробити перший крок до повернення на Місяць вперше після ери "Аполлона" в 1972 році, але в останню мить місію було перенесено орієнтовно на 2 вересня 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба космічного агентства.
Місія, що отримала назву "Артеміда-1", відправить безпілотну капсулу Orion в 6-тижневу подорож навколо місяця, аби дослідити ймовірний вплив польоту на людський організм.
У березні та червні ракетна установка вже приїжджала на стартовий майданчик для генеральної репетиції старту, але в обох випадках NASA зіткнулася з витоком водню з "пуповини" системи охолодження двигуна основного ступеня.
Як повідомляв iPress, NASA планувала сьогодні запустити 98-метрову ракету Space Launch System (SLS) з космічного центру Кеннеді у Флориді о 08:33 за місцевим часом.
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